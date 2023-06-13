Море денег! Главный финансовый счастливчик лета - даже Глоба обалдела

Астролог Тамара Глоба дала счастливый прогноз на лето для Раков, Львов и Рыб. По ее мнению, представители этих созвездий смогут сорвать денежный куш, если немного постараются. Для того, чтоб заработать деньги, им надо набраться смелости и воплотить в жизнь дело, о котором давно думали.

«Лето для вас - время смелых начинаний. Если сможете побороть страх, то добьетесь огромных результатов. Фортуна будет на вашей стороне. Море денег обеспечено», - заявила она.

Финансовая удача улыбнется этим людям настолько широко, что вести будет еще несколько лет. Глоба подчеркнула, что мало кому так везет по жизни.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».