Какой знак зодиака потеряет любовь: Глоба — поссоритесь из-за глупости

Астролог Тамара Глоба предостерегла Дев от грядущей беды на личном фронте. Эти люди могут потерять свои вторые половинки и возлюбленных из-за глупой ссоры.

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Любимый человек может огорчить некоторыми поступками. Главное здесь постараться остро не реагировать, чтобы не усугубить ситуацию. Данная проблема на самом деле разрешима, хотя Девы начнут сразу же утрировать ситуацию.