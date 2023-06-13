Конфликт, беда с финансами: Володина назвала знак зодиака, жизнь которого пойдет прахом

Козерогам в настоящий момент стоит проявлять предельную внимательность в делах, особенно в финансовой сфере, сказала астролог Василиса Володина.
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Велика вероятность потери денежных средств и сбережений. Не исключено, что Козероги заключат невыгодную для них сделку и прогорят.
Также над Козерогами нависла грозовая туча в виде конфликтов и ссор. Их так и будет тянуть с кем-то поспорить. Остановитесь! Это может привести к необратимым последствиям.
Источник: rsute.ru