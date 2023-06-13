Путешествие мечты и карьерный взлет: главного везунчика июня назвала Глоба

Львам в июне будут завидовать многие. Эти люди смогут осуществить многие свои мечты и добьются небывалого взлета в карьере.
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Как рассказала астролог Тамара Глоба, Львы на работе смогут проявить свои таланты и способности, и они будут оценены по достоинству начальством. Неудивительно, что после этого их материальное положение улучшится.
Львы смогут совершить путешествие, о котором грезили давно. Смена обстановки пойдет на пользу их эмоциональному состоянию, а также даст возможность восполнить затраченную энергию.
Источник: rsute.ru