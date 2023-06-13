У какого знака не выдержат нервы, и он сильно набедокурит: Володина — зачеркнет линию жизни

Львам важно сохранять спокойствие и терпение, сказала астролог Василиса Володина.
Она предупредила, что в настоящий момент любая мелочь может вывести этих людей из себя, выбить из колеи.
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Володина не рекомендовала Львам в таком состоянии браться за новые проекты, да и со старыми стоит вести себя предельно аккуратно. Малейшая оплошность – и Львы могут свести все на нет. Не стоит также ссориться и конфликтовать со своим окружением.
Если Львам удастся сохранить спокойствие, они смогут достичь поставленных ранее целей.
Источник: rsute.ru