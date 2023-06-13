«Используйте возможности»: Глоба предупредил про прибыль 14 июня – время обогатиться!

Сын Тамары и Павла Глобы Богдан Глоба продолжает дело своих родителей. Звездочет регулярно дает людям прогнозы, которые считывает с планетарных аспектов. И на этот раз рассказал, что ждет россиян 14 июня.

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Глоба-младший уверен, что в среду, 14 июня, людей ждет прибыль. Можно поймать шанс и развить собственное дело. Только потребуется смелость, а также строгий подход к вопросу вложений – лучше крупно не рисковать.