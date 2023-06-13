«Снижайте активность»: Глоба срочно предупредил людей 13 июня

Наступившая неделя июня с 12 по 18 число несет мимолетность во всем. Это касается как удачи, так и потерь – астролог Богдан Глоба просит людей в этот период не полагаться на перспективу, а жить моментом и не надеяться на вечное. Удачу нужно ловить здесь и сейчас.

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К концу недели Марс приблизится к зловещим рубежам, сообщает Глоба-младший, но несмотря на это, в указанный период случится затишье. Зато стихия не дремлет – погода будет угрожать. В первый рабочий день недели, 13 июня, Глоба срочно предупреждает – вторая половина дня опасна. И дает совет, что делать.