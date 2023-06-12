Меркурий переходит в Близнецы: Володина напророчила на новой неделе приступы и срывы - с 14 июня

Астролог Василиса Володина заявила, что новая неделя будет сложной, как и предыдущие. По ее словам, Меркурий переходит в Близнецы. А это значит, что со среды, 14 июня, будет сложно.

«У чувствительных людей вероятны приступы меланхолии, жалостливости, потоки слов, особенно ближе к выходным», - заявила она.

Поэтому надо держать себя в руках, даже если это практически невозможно. Володина посоветовала не разбрасываться обещаниями и чаще говорить слово «нет».

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