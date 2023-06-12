Счастливчики, которых не коснется катастрофа летом - список от Глобы по дате рождения

Астролог Тамара Глоба заявила, что летом в нашей стране будет сложный период. Однако представителей сразу трех знаков зодиака беды и катастрофы не коснутся.

И это Стрельцы, Водолеи и Рыбы. По словам астролога, этим людям бояться нечего, Вселенная будет их оберегать.

«Причин для переживаний нет — авторитетные сотрудники будут им помогать. Наладится с деньгами и в личной жизни», - заявила она.

Даты рождения:

Стрельцы - с 22 ноября по 21 декабря.

Водолеи - с 21 января по 19 февраля

Рыбы - 20 февраля - по 20 марта

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