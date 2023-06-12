Глоба назвала знак зодиака, который отправится в отпуск своей мечты: путешествие даст вам силы

Тамара Глоба. Фото: Global Look Press

Иногда стоит сменить обстановку, чтобы посмотреть на происходящее иными глазами.

Астролог Тамара Глоба рассказала, что Тельцы в скором времени отправятся в путешествие своей мечты. Этот отпуск они никогда не забудут.

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Новые впечатления окрылят Тельцов, дадут им импульс для новых свершений, станут стимулом для роста и развития.

Ни в коем случае не игнорируйте отпуск, он вам сейчас необходим!

Также Тельцы могут услышать приятные известия от своих родственников и близких людей, что также поднимет им настроение.

Источник: rsute.ru.

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