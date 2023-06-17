Самые пафосные знаки зодиака – стремятся привлечь всеобщее внимание

Они любят привлекать к себе всеобщее внимание и наслаждаются моментом, когда на них все смотрят с завистью и восхищением. Просто пафос – их стихия.

О самых пафосных знаках зодиака Teleprogramma.pro рассказала таролог Галина Янко.

Телец

Тельцы склонны считать, что они выше других и заслуживают большего, даже если это не совсем оправдано.

Представители этого знака зодиака полагают, что все, что они говорят и делают, автоматически правильно, и разубедить их в собственной правоте просто невозможно.

Тельцам не хватает эмпатии, им трудно поставить себя на место другого человека.

Они могут быть поверхностными и материалистичными манипуляторами, а напускной пафос – их любимый способ продемонстрировать презрение к оппоненту в любом споре.

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Лев

Львы стремятся привлечь к себе всеобщее внимание в любой ситуации и всегда поддерживать репутацию победителей. Они известны тем, что эгоцентричны и делают все для себя.

Они осознают, что являются прирожденными лидерами, способными увлечь за собой большую группу людей.

В результате нередко впадают в настоящий нарциссизм с бесконечными попытками продемонстрировать, насколько они превосходят окружающих.