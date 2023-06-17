Самые пафосные знаки зодиака – стремятся привлечь всеобщее внимание

Драко Малфой – один из самых пафосных киногероев. Фото: кадр из фильма «Гарри Поттер и дары смерти» 

Таролог Галина Янко в разговоре с Teleprogramma.pro рассказала о представителях зодиакальных созвездий, которые не отличаются особой скромностью.

Они любят привлекать к себе всеобщее внимание и наслаждаются моментом, когда на них все смотрят с завистью и восхищением. Просто пафос – их стихия.

О самых пафосных знаках зодиака Teleprogramma.pro рассказала таролог Галина Янко.   

Телец

Тельцы склонны считать, что они выше других и заслуживают большего, даже если это не совсем оправдано.

Представители этого знака зодиака полагают, что все, что они говорят и делают, автоматически правильно, и разубедить их в собственной правоте просто невозможно.

Тельцам не хватает эмпатии, им трудно поставить себя на место другого человека.

Они могут быть поверхностными и материалистичными манипуляторами, а напускной пафос – их любимый способ продемонстрировать презрение к оппоненту в любом споре.

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Лев

Львы стремятся привлечь к себе всеобщее внимание в любой ситуации и всегда поддерживать репутацию победителей. Они известны тем, что эгоцентричны и делают все для себя.

Они осознают, что являются прирожденными лидерами, способными увлечь за собой большую группу людей.

В результате нередко впадают в настоящий нарциссизм с бесконечными попытками продемонстрировать, насколько они превосходят окружающих. 

Скорпион

Если Скорпион в последнее время пережил боль или предательство, пафос может стать его защитной реакцией. Бесконечная бравада, намеренное возвышение себя и принижение обидчиков быстро становятся очевидными.

Однако, если они счастливы, то не стараются показаться теми, кем не являются.

Если вы плохо обращаетесь со Скорпионом, это может привести к неприятным последствиям. Они жестоки, хитры и чрезвычайно холодны.

Водолей

Представители знака Водолея никогда не согласятся, если кто-то назовет их пафосными. Они будут утверждать, что просто не проявляют ложной скромности.

По правде говоря, Водолеи могут быть самовлюбленными до такой степени, что учитывают только свои собственные потребности и желания.

Они чрезвычайно целеустремлены и для достижения своих целей используют других. Водолеи также обожают внимание и сделают все, чтобы получить его.

Если ваш друг-Водолей много занимается волонтерской деятельностью, вам следует знать, что это лишь средство привлечения внимания и сторонников. Они ищут подпитки своего эго, поэтому им так нравится получать позитивное внимание.

Подробнее о прогнозах Галины Янко можно прочесть на ее официальном сайте. 

Галина Янко. Фото: личный архив  

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