Не держитесь за планы: астролог Василиса Володина предостерегла от поездок в ближайшее время

Известный астролог Василиса Володина каждое воскресенье размещает в своем телеграм-канале прогноз на ближайшую неделю.
Судя по расположению небесных светил, грядущая семидневка будет непростой. Делая прогноз на нее, Василиса Володина, сочла своим долгом предупредить, какие действия с 12 по 18 июня принесут не тот результат, на который вы рассчитывали.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
«В деловых поездках вероятна путаница, забывчивость, неорганизованность. Но удачными будут путешествия в места силы с целью приобщиться к духовной практике или поснимать для блога. Отдых может пройти неплохо, если не держитесь за планы и умеете получать удовольствие, плывя по течению», - написала Василиса Володина в телеграм-канале.