Не держитесь за планы: астролог Василиса Володина предостерегла от поездок в ближайшее время

Известный астролог Василиса Володина каждое воскресенье размещает в своем телеграм-канале прогноз на ближайшую неделю.

Судя по расположению небесных светил, грядущая семидневка будет непростой. Делая прогноз на нее, Василиса Володина, сочла своим долгом предупредить, какие действия с 12 по 18 июня принесут не тот результат, на который вы рассчитывали.

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