Гороскоп на неделю с 19 по 25 июня для всех знаков зодиака

Неделя довольно удачная, особенно если сравнивать ее с предыдущим периодом. Хотя на всех она отразится по-разному. Для кого-то это будет время отдыха, кому-то придется бороться с агрессией в свой адрес, кто-то поправит ситуацию с деньгами, а кто-то сможет наладить отношения.

Teleprogramma.pro подскажет, что и кому из знаков Зодиака на этой неделе предстоит.

Рак

Раки определенно пользуются расположением фортуны, у них получается практически что угодно. А уже если вы перед этим хорошо потрудились – сейчас будете пожинать плоды.

Любовь

Вы пользуетесь успехом у противоположного пола. Свободные представители знака могут знакомиться, а те, кто уже в паре – переводить отношения на новый уровень.

Финансы

Самые заметные достижения этой недели лежат, конечно же, в финансовой сфере. Обязательно используйте свой счастливый шанс – и деньги к вам непременно придут.

Здоровье

Кто много и упорно работает – тот нуждается в хорошем отдыхе. Не забывайте давать себе передышки, медитируйте и расслабляйтесь. Также повышена вероятность травм, будьте осторожны.

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Овен

Большую роль на этой неделе сыграет ваше окружение. И от того, насколько оно хорошее и «правильное», зависит результативность этого периода. Постарайтесь сделать так, чтобы рядом с вами были только те люди, которым вы можете доверять. И не выпускайте из-под контроля все важные процессы, чтобы их не взял в свои руки кто-то другой.

Телец

Единственное, что на этой неделе пойдет не слишком хорошо – отношения с людьми. Будьте осторожны и не болтайте лишнего. Зато финансовая сфера вас точно порадует. Вы можете достичь весьма внушительных результатов, приложив не такие уж и большие усилия. Дерзайте!

Близнецы

Если кто-то вас злит или провоцирует, лучшее решение – не реагировать. Как говорится, собака лает – караван идет. Что касается работы, то карьерного роста пока можно не ждать, а вот финансовой отдачи – это пожалуйста. Сил у вас полно, идей хоть отбавляй, так что неделя обещает быть насыщенной и интересной.

Лев

Львы решат, что заслужили хороший отдых и будут действовать согласно этому плану. Это неплохое решение – вам нужно набраться сил, немного «разгрузить голову», приятно провести время. Но если вы сейчас не в отпуске, все-таки не расслабляйтесь окончательно – важные дела из виду выпускать не следует.

Дева

Если вы ждали каких-то результатов вашей деятельности – ура, время пришло! Вы увидите то, к чему так долго шли. Опасность недели состоит в проявлении агрессии, причем вы можете быть как объектом, так и субъектом этих неприятных историй. И лучше бы, конечно, проявить дипломатичность и избежать конфликтов.

Весы

Прошлая неделя многим Весам далась непросто. Теперь можно выдохнуть и немного расслабиться – сейчас ситуация выравнивается, в вашу жизнь возвращается такая важная для вас составляющая как комфорт. Кто-то будет готов о вас позаботиться, к тому же улучшается финансовое положение, а вы полны творческих идей.

Скорпион

Из проблемного: у Скорпионов ухудшается ситуация с работой – здесь многое может пойти не так. Можно потерять один из источников дохода. Из хорошего: у вас появится возможность наконец-то отдохнуть, а не крутиться как белка в колесе. Кроме того, велика вероятность получения денег – может, единовременной выплаты или чего-то другого одноразового, но приятного.

Стрелец

Вот и подходят к концу трудности минувшей недели. Вы будете успешны во всем, что касается заработка. Также эта неделя хороша для поездок и путешествий. В отношениях с людьми все еще сохраняется холодок, но ситуация все же значительно улучшится, и вы можете неожиданно обрести влиятельного покровителя.

Козерог

Козероги могут столкнуться с возмущением и претензиями, которые вам будут предъявлять. Не стоит влезать в дрязги, у вас есть секретное оружие: просто проявите участие по отношению к недовольным, и, может быть, заботу. И проблему как рукой снимет. В целом же неделя обещает быть удачной.

Водолей

На этой неделе действовать придется в одиночку, поскольку отношения с окружающими идут не слишком хорошо. Но есть и плюсы – вам удастся проявить себя с профессиональной стороны, что благоприятно скажется на вашей дальнейшей жизни. Кроме того, в гору пойдут финансовые дела.

Рыбы

Рыбы могут посвятить себя работе, карьере и решению денежных вопросов. Именно эти темы сейчас наиболее актуальны, и вы сможете себя в них реализовать. В отношениях и любовных, и деловых, наблюдается некоторое напряжение, и партнеры могут быть зациклены на себе. Не переживайте, со временем это пройдет.