Переход Меркурия в Близнецы, держим ухо востро: астролог Василиса Володина дала прогноз на неделю с 12 по 18 июня

Астролог Василиса Володина в телеграм-канале каждое воскресенье публикует астрологический прогноз на предстоящую неделю.
Что касается грядущих семи дней, то судя по расположению небесных светил, она не будет простой. Василиса Володина посоветовала представителям всех знаков зодиака держать ухо востро.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
«Неделя начинается с перехода Меркурия в Близнецы, делая нас более внимательными и деловитыми. Понедельник и вторник — самые продуктивные дни, как на работе, так и в быту. Дальше сложнее как себя понять, так и собеседника спустить на грешную землю, чтоб хотя бы услышал. Но где страдает практичное-бытовое, там раздолье мечтателям, творцам образов, психологам, видео-блогерам и, к сожалению, мошенникам и производителям фейк-ньюз и иных «продающих» текстов. Держим ухо востро. На работе вторую половину недели лучше посвятить делам, где нужна интуиция, умение фантазировать, словами создавать образы», - написала Василиса Володина.