Переход Меркурия в Близнецы, держим ухо востро: астролог Василиса Володина дала прогноз на неделю с 12 по 18 июня

«Неделя начинается с перехода Меркурия в Близнецы, делая нас более внимательными и деловитыми. Понедельник и вторник — самые продуктивные дни, как на работе, так и в быту. Дальше сложнее как себя понять, так и собеседника спустить на грешную землю, чтоб хотя бы услышал. Но где страдает практичное-бытовое, там раздолье мечтателям, творцам образов, психологам, видео-блогерам и, к сожалению, мошенникам и производителям фейк-ньюз и иных «продающих» текстов. Держим ухо востро. На работе вторую половину недели лучше посвятить делам, где нужна интуиция, умение фантазировать, словами создавать образы», - написала Василиса Володина.