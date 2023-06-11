Глоба назвала знак, который потерял свою волю: вами манипулируют, очнитесь!

Тамара Глоба. Фото: Global Look Press

Вам помогут близкие вам люди.

Девы могут быть обмануты ловкими манипуляторами, если будут верить всему, что им стараются навязать. Об этом рассказала астролог Тамара Глоба.

Представителям зодиакальной системы давно пора взять в себя в руки и избавиться от балласта в виде человека, который их откровенно использует. На самом деле Девы догадываются об этом, но не хотят признаваться в данной ошибке себе.

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Однако близкий человек, скорее всего, серьезного возраста, поможет снять пелену с глаз и настроить Дев на нормальный уклад жизни.

Источник: rsute.ru.

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