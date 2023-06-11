Глоба назвала знак, который потерял свою волю: вами манипулируют, очнитесь!

Девы могут быть обмануты ловкими манипуляторами, если будут верить всему, что им стараются навязать. Об этом рассказала астролог Тамара Глоба.
Представителям зодиакальной системы давно пора взять в себя в руки и избавиться от балласта в виде человека, который их откровенно использует. На самом деле Девы догадываются об этом, но не хотят признаваться в данной ошибке себе.
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Однако близкий человек, скорее всего, серьезного возраста, поможет снять пелену с глаз и настроить Дев на нормальный уклад жизни.
Источник: rsute.ru.