Сегодня денежный день! Володина рассказала, как привлечь богатство в свою жизнь

11 июня можно смело называть денежным днем, когда в свою жизнь можно притянуть поток финансов.

Астролог Василиса Володина поведала, что в воскресенье люди получили великолепный шанс привлечь чужие ресурсы для своих целей.

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«Речь, в первую очередь, о займах на старт или развитие бизнеса, о слиянии своих и партнерских денег с целью приумножить, о презентации продукта потенциальным инвесторам.

Для ипотеки время тоже хорошее, особенно если посвятить его доскональному изучению предложений на рынке», - сказала Володина.