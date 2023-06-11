Сегодня денежный день! Володина рассказала, как привлечь богатство в свою жизнь

11 июня можно смело называть денежным днем, когда в свою жизнь можно притянуть поток финансов.
Астролог Василиса Володина поведала, что в воскресенье люди получили великолепный шанс привлечь чужие ресурсы для своих целей.
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«Речь, в первую очередь, о займах на старт или развитие бизнеса, о слиянии своих и партнерских денег с целью приумножить, о презентации продукта потенциальным инвесторам.
Для ипотеки время тоже хорошее, особенно если посвятить его доскональному изучению предложений на рынке», - сказала Володина.
По словам астролога, сейчас во Вселенной наблюдается гармония Меркурия с Плутоном, что делает ум людей более аналитическим, их речь становится точной и убедительной.
Источник: Telegram-канал «Василиса Володина».