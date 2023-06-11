Конфликт и потеря денег: какой знак сейчас должен быть осторожен, назвала Глоба

Тамара Глоба. Фото: Global Look Press

Эти люди должны проявить благоразумие.

Тельцы сейчас способны спровоцировать конфликтную ситуацию, протестуя против общепринятых норм, поведала астролог Тамара Глоба.

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Она посоветовала представителям зодиакальной системы вести себя благоразумно и рассудительно, иначе за ссорой последуют большие потери для представителей знака. Разумнее умерить свой пыл и сохранить хорошие отношения с окружающими.

Крайне внимательными стоить быть Тельцам в финансовых вопросах, избегая крупных трат, а также в имущественных делах и при подписании юридических документов.

Источник: rsute.ru.

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