Конфликт и потеря денег: какой знак сейчас должен быть осторожен, назвала Глоба

Тельцы сейчас способны спровоцировать конфликтную ситуацию, протестуя против общепринятых норм, поведала астролог Тамара Глоба.

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Она посоветовала представителям зодиакальной системы вести себя благоразумно и рассудительно, иначе за ссорой последуют большие потери для представителей знака. Разумнее умерить свой пыл и сохранить хорошие отношения с окружающими.