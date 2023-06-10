Игроки меняются: знак зодиака, жизнь которого кардинально перевернется в июле - Володина

Астролог Василиса Володина порадовала Близнецов прогнозом на лето 2023 года. По ее словам, у представителей этого созвездия есть все шансы стать счастливыми. Ведь деньги и любовь сами будут плыть к ним в руки.

«Особенно благоприятен июль. Будет уходить ощущение, что правила игры и игроки постоянно меняются, а вы ничего не понимаете. Появится больше стабильности, четкости. Получится выйти в жизни на новый уровень - поворотный», - заявила она.

Володина также подчеркнула, что все зависит от возможностей каждого человека. Чем больше человек хочет что-то изменить - тем быстрее у них это получится. А Близнецам и особо сил для этого прилагать не надо будет.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».