Денежные наплывы! Глоба назвала главных богачей июля - поцелует фортуна

Астролог Тамара Глоба считает, что летом Весам будет светить удача, касаемо денежных заработков. Особенно удачливым месяцем будет июль. Но главное не упустить удачу и делать все для продвижения своих идей.

«Весам повезет с материальной стороны — деньги не заставят себя долго ждать. Будут наплвыв. Появятся переговоры, на которых эти люди одержат верх», - заявила она.

У Весов летом ожидается много поездок. Глоба также напомнила, что хорошо бы почаще общаться с родными и близкими, которые временно отойдут на второй план.

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