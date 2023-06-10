Венера и Юпитер! Володина назвала самые счастливые дни новой недели - любовь и деньги

Астролог Василиса Володина обнадежила гороскоп на новую неделю. Период будет непростой, однако первые дни все же порадуют заработками и победами в личной жизни.

«Начало недели, 12-е и 13-е числа, будут деловитыми — понедельник и вторник будут самыми продуктивными в семидневке. Самоуверенности прибавят Венера и Юпитер», - заявила она.

Володина подчеркнула, что у легких на подъем людей будет возможность заработать деньги. А одинокие имеют шанс встретить свою вторую половинку.

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