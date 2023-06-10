«Без последнего рывка не обойтись»: Василиса Володина – про 10 июня

Астролог Василиса Володина 10 июня дала расклад на день. Звездочет предупредила людей о том, что длящаяся последняя четверть лунного цикла в этот раз дремотно-мечтательная. Она идеальна для отпуска, поэтому смело можно расслабиться и полениться. Особенно когда впереди длинные выходные, или целый отпуск.

«Хотя кому-то без последнего рывка не обойтись: придется преодолевать чужую пассивность и рассеянность. Если подгорает — доделайте сами, не стоит рассчитывать на чью-то сознательность. А мотивировать сотрудников сегодня лучше бонусом или отгулом, а не миссией компании», - объяснила астролог в Telegram.

Дело в том, что личные интересы в этот день стоят выше корпоративных целей.

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