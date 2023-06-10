«Резкий перепад»: вот что принесет 11 июня людям – Глоба

Неделя с 5 по 11 июня финиширует неспокойно, впрочем, как и вся оставшаяся позади семидневка. Астролог предупреждал, что время это агрессивное, наполненное опасностями и трудностями. Но в воскресенье особых потрясений не будет. Однако, расслабляться еще рано, и лучше держать нейтральную позицию.

«Воскресенье принесет резкий перепад интересов и взглядов. Посмотрите на происходящее под другим углом и выслушайте стороннее мнение. В делах придерживайтесь нейтралитета», - порекомендовал астролог в Telegram-канале.

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