«Ощущение опустошенности»: 10 июня одиночество накроет - Глоба

Астролог Богдан Глоба, сын Тамары и Павла Глобы, регулярно делится с людьми астропрогнозами, предупреждая о влиянии разных планетарных событий. Первая декада июня завершается, а вместе с ней уходит и агрессия, опасности, которые подстерегали в неожиданных ситуациях. Наступили долгожданные выходные, и самое время наполнить внутренние ресурсы и восстанавливаться.

«Суббота с утра может принести ощущения одиночества и энергетической опустошенности. Помогут медитация, погружение в светлую сторону себя и простой самоанализ», - сообщил астролог.

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