В списке королей фортуны: Тамара Глоба назвала настоящих баловней судьбы июня — проверяйте, вдруг это вы

Астролог Тамара Глоба, известная точностью своих прогнозов, сделала предзнаменование на ближайшие дни июня.
Эксперт рассказала, представители каких знаков зодиака попали в списки королей фортуны. Им повезет в июне, как никогда раньше. Проверяйте, вдруг в этом шорт-листе есть и вы.
У Раков будет успешной любая интеллектуальная деятельность. Удачу принесет и общение с близкими друзьями.
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Львам звезды сулят успех в спорте и творчестве. Но есть условие — им необходимо учитывать интересы окружающих.
Рыбам обещана удача в учебе и работе.
По материалам Telegram-канала «Русское радио»