В списке королей фортуны: Тамара Глоба назвала настоящих баловней судьбы июня — проверяйте, вдруг это вы

Планета Земля: вид из космоса. Фото: Global Look Press

Известный астролог Тамара Глоба предрекла удачу нескольким знакам зодиака.

Астролог Тамара Глоба, известная точностью своих прогнозов, сделала предзнаменование на ближайшие дни июня.

Эксперт рассказала, представители каких знаков зодиака попали в списки королей фортуны. Им повезет в июне, как никогда раньше. Проверяйте, вдруг в этом шорт-листе есть и вы.

У Раков будет успешной любая интеллектуальная деятельность. Удачу принесет и общение с близкими друзьями.

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Львам звезды сулят успех в спорте и творчестве. Но есть условие — им необходимо учитывать интересы окружающих.

Рыбам обещана удача в учебе и работе.

По материалам Telegram-канала «Русское радио»

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