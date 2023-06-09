В списке королей фортуны: Тамара Глоба назвала настоящих баловней судьбы июня — проверяйте, вдруг это вы

Астролог Тамара Глоба, известная точностью своих прогнозов, сделала предзнаменование на ближайшие дни июня.

Эксперт рассказала, представители каких знаков зодиака попали в списки королей фортуны. Им повезет в июне, как никогда раньше. Проверяйте, вдруг в этом шорт-листе есть и вы.

У Раков будет успешной любая интеллектуальная деятельность. Удачу принесет и общение с близкими друзьями.

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