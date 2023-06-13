Планетарные влияния! Что нас ждет 13 июня - прогноз от известного астролога

Удачный день в плане общения с близкими и заботы о домашнем очаге.

Тельцы

Дом и семейные дела получают импульс к развитию, планетарные влияния побуждают вас сделать что-то хорошее для себя и своей семьи, внести изменения, которые, возможно, давно назрели. Возможно, у вас есть идеи, как украсить или переделать свой дом. Если это так, то сейчас самое время воплотить их в жизнь.

Козероги

Как бы ни было соблазнительно держать свои чувства в себе и молчать о том, что необходимо изменить, подумайте о том, чтобы пролить свет. Гармоничная Венера в чувствительном и эмоциональном секторе может вдохновить вас поделиться чем-то с теми, кому вы доверяете. Глубокое влияние, которое открытость сегодня окажет на ваше благополучие, поможет вам оценить преимущества регулярного общения.

Рыбы

Поддайтесь желанию порадовать близких без всякого повода, даже если это будет просто приятная смска. Каждое приятное слово, которое вы сегодня подарите окружающим, вернется вам в троекратном размере.

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