На волне удачи: Тамара Глоба назвала настоящих счастливчиков ближайших трех дней — любовь, деньги, друзья

Астролог Тамара Глоба, известная точностью своих прогнозов, рассказала, какими сложатся ближайшие дни июня для представителей разных знаков зодиака.
Судя по расположению небесных светил, волну счастья в этот период будут ловить рожденные под созвездием Тельцов, Весов и Скорпионов.
Особенно удачное время стартует для Тельцов со второй половины пятницы, 9 июня. Им обещан финансовый успех и поддержка друзей.
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Весы восстановят утраченные дружеские связи и получат новые предложения по работе.
Закончится полоса невезения у Скорпионов. Им обещаны любовь, взаимопонимание с близкими и продвижение в финансовых вопросах.
По материалам «Русского радио».