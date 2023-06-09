На волне удачи: Тамара Глоба назвала настоящих счастливчиков ближайших трех дней — любовь, деньги, друзья

Астролог Тамара Глоба, известная точностью своих прогнозов, рассказала, какими сложатся ближайшие дни июня для представителей разных знаков зодиака.

Судя по расположению небесных светил, волну счастья в этот период будут ловить рожденные под созвездием Тельцов, Весов и Скорпионов.

Особенно удачное время стартует для Тельцов со второй половины пятницы, 9 июня. Им обещан финансовый успех и поддержка друзей.

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