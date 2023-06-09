На волне удачи: Тамара Глоба назвала настоящих счастливчиков ближайших трех дней — любовь, деньги, друзья

Тамара Глоба. Фото: Global Look Press

Известный астролог Тамара Глоба сделала прогноз на ближайшее время.

Астролог Тамара Глоба, известная точностью своих прогнозов, рассказала, какими сложатся ближайшие дни июня для представителей разных знаков зодиака.

Судя по расположению небесных светил, волну счастья в этот период будут ловить рожденные под созвездием Тельцов, Весов и Скорпионов.

Особенно удачное время стартует для Тельцов со второй половины пятницы, 9 июня. Им обещан финансовый успех и поддержка друзей.

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Весы восстановят утраченные дружеские связи и получат новые предложения по работе.

Закончится полоса невезения у Скорпионов. Им обещаны любовь, взаимопонимание с близкими и продвижение в финансовых вопросах.

По материалам «Русского радио».

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