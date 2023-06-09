Глоба назвала главного баловня судьбы лета - крупные денежные поступления

Астролог Тамара Глоба заявила, что для Козерогов лето 2023 года приготовила денежный сюрприз. За что бы не взялись представители этого созвездия - у них все будет получаться.

«В жизни Козерогов ожидаются крупные денежные поступления, которые принесут много радости и счастья», - заявила она.

В один момент будет казаться, подчеркнула астролог, что вся Вселенная будет на стороне этих людей. Главное, не заиграться и сохранять равновесие как в делах, так и в семейных вопросах.

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