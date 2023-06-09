Глоба: какой знак зодиака будет богатеть до 2026 года — откроются денежные порталы

Астролог Тамара Глоба заявила, что сейчас наступает эра Скорпионов. Эти люди смогут заработать деньги и поднять уровень своей жизни на новый этап. Причем везти представителям этого созвездия будет еще несколько лет подряд.

«В Скорпионов, можно сказать, вцепиться денежная удача, что не ослабит свою хватку до 2026 года», — заявила она.

При этом Скорпионам нужно почаще быть смелыми, побольше принимать самостоятельные решения. А с близкими быть более мягкими, как никогда им нужна сейчас ваша поддержка.

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