Гороскоп Василисы Володиной на новую неделю с 12 по 18 июня: ощущение карусели

С 12 по 18 июня произойдет большое количество планетарных явлений на небе, сообщила астролог Василиса Володина. Оно создаст ощущение карусели или базара: «Вроде бы шумно, яркие горы фруктов, кто-то торгуется, кто-то продает, кто-то стянул у кого-то кошелек, у каждого своя жизнь». За это ответственность лежит на Меркурии, переходящем в созвездие Близнецов.

«Он создает более непринужденную обстановку, заставляет наш мозг работать быстрее и продуктивнее, мы становимся более легкими на подъем, обостряется желание узнать все новости на свете», - объяснила влияние на людей Володина.

Астролог советует контролировать любознательность и все время держать в голове главную цель и все силы направлять на ее достижение.

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Начало недели, 12 и 13 числа будут деловитыми – понедельник и вторник будут самыми продуктивными в семидневке.

«Договориться с собеседником несложно, и чаяниям окружающих соответствовать легко», - уточнила звездочет.

Венера и Юпитер прибавят людям самоуверенности и тщеславия – трат будет больше, чем того требует здравый смысл.

«Важно купить себе дорого-богато, хочется забыть про накопления и экономии, и позволить себе что-то очень приятное. Не возбраняется!», - советует эксперт.

Вторая половина недели, с 14 июня будет ощущаться как медленная, тягучая – на дороге пробки, идеи долго не идут, товар не находится, люди не отвечают на сообщения.

Самыми дельными на неделе будут Близнецы, Овны, Девы, яркими и оптимистичными – Весы, Раки, Львы и Тельцы. У Водолеев и Стрельцов есть шансы развлечься, а Козероги сделают шаги к окончательному завершению больших процессов.