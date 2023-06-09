«Сулит выгоду»: в пятницу, 9 июня придется постараться – Глоба

Сын Тамары и Павла Глобы Богдан Глоба пошел по родительским стопам и теперь регулярно погружает людей в вопросы астрологии, сообщая, что сулят звезды. Неделя июня с 5 по 11 числа неспокойная, по Глобе-младшему, агрессия и опасности могут настигнуть каждого в неожиданных ситуациях, так что терять бдительность рано. А вот в пятницу, 9 июня, придется попотеть, но дорогу осилит идущий.

«Пятница сулит выгоду тем, кто не чурается нырнуть с головой в работу. Приложите силы для укрепления дел и личных позиций. Не стесняйтесь просить о помощи», - написал Глоба-младший в прогнозе.

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