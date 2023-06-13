Какие знаки зодиака самые ярые ревнивицы - бегите от них подальше

Лев

Львы считают, что их партнеру несказанно повезло. Они искренне верят в собственную неотразимость и не склонны к проявлению излишней ревности, но это для тех пор, пока вы не дали повода. Если Лев своим носом почует измену (а нюх у него отменный), быть всему: и скандалу, и проверкам, и отслеживающему приложению на телефоне проштрафившегося супруга.

Скорпион

Скорпионы не приемлют конкуренции в отношениях. Они очень болезненно реагируют на измены любимого человека, поэтому часто расставляют ловушки. Следят, задают наводящие вопросы, контролируют. Выдержать такой прессинг тяжело даже тем людям, которые до отношений со Скорпионами и не помышлял об изменах.

Козерог

Козероги не столь фанатично контролируют вторую половинку, то также, как и Скорпионы не лишены некой маниакальности на почве измен. На самом деле, Козерогов можно понять, так как им в жизни приходится часто лить слезы из-за адюльтеров. Если в прошлом у Козерога был негативный опыт, то во всех последующих отношениях он будет излишне ревнив.

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