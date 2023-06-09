Денежный портал! Каким знакам зодиака повезет летом в лотерее - джек-пот

Овен

Огненный Овен этим летом также привлекателен для денег. Отколются неплохие возможности в области инвестиций. Не думайте слишком долго, так как активная фаза для преумножения капитала будет длиться до начала июля. Остальную часть лета вы будете зарабатывать много, но трат будет еще больше, поэтому практически все придется отдавать.

Попытаетесь сэкономить и приход денежных средств станет меньше. Поэтому в начале лета вкладывайте, а с середины – тратьте. Шансы выиграть в лотерею, или получить как-то еще шальные деньги, очень высокие, но эти деньги уйдут также быстро, как и пришли.

Рак

Летом для Раков открывается денежный портал. Будут поступать интересные предложения по работе, руководство отметит ваши старания и назначит премию или даже прибавку к окладу. Вы настолько притягательны для денег что, если купите лотерейный билетик, однозначно сорвете куш.

Водолей

У Водолеев этим есть шансы выиграть в лотерею, но это будут незначительные суммы. Это будет приятный приз, чтобы весело провести выходные с семьей или поверхностно обновить летний гардероб, но не более.

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