Главные неудачники! Летом у этих знаков зодиака будет все валиться из рук

Телец

Для Тельцов 2023 год не самый удачный. С января многих представителей этого знака зодиака судьба испытывает на прочность, этим летом будут пики обострения. До июля ситуация будет накаляться. Все будет валиться из рук, потому что вы делаете много, а толку никакого. Но в середине июля накал начнет спадать и к сентябрю прогнозируется выход из черной полосы.

Дева

Девам этим летом стоит вплотную заняться своим здоровьем. Даже если вас ничего не беспокоит, побеспокойтесь о себе сами. Пройдите диспансеризацию. Не откладывайте в дальний ящик старые «незначительные» проблемы вроде гастрита или защемления нервных окончаний в позвоночнике.

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Козерог

Козерогам идет черный крест на любые денежные вложения, поэтому лучше отказаться от инвестиций. Самым надежным банком для ваших наличных станет банка. Любые инвестиции, нацеленные на преумножение капитала, обречены.

Исключения составляют инвестиции в личный комфорт без цели дополнительного заработка. Например, если вы купите квартиру, чтобы сдавать, то возникнут проблемы. Но, если вы купите квартиру, чтобы переехать их двушки в трешку, то проблем не возникнет.