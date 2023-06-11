Какие знаки зодиака убережет Ангел-хранитель летом - ничего не случится

Близнецы

Близнецы – баловни судьбы. Они всегда оказываются в нужно время в нужном месте, умеют пристроиться на тепленькое местечко и проскочить так, чтобы не задело рикошетом. Этим летом Близнецы, как и всегда, будут на коне. Сконцентрируйтесь на личной жизни, так как судьба приготовила для вас много знаков внимания от противоположного пола.

Рак

Первая половина года у Раков была не самой удачной. Не хватало сил и желания на самые элементарные вещи. Летом у Раков наблюдается подъем жизненных сил. К Ракам устремляются все важные потоки – денежный, здоровья и любви. Во всех сферах у них все будет хорошо.

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Стрелец

Стрельцы этим летом могут рассчитывать на благосклонность судьбы. У них идет заряд на деньги. Стрельцы не будут испытывать недостатка в деньгах этим летом. Более того, они получат массу возможностей, чтобы улучшить свое материальное положение.

Самым активным удастся не только поднять высокую планку в денежном довольствии, но и стабилизировать денежный поток на многие годы вперед.