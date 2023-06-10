Какие знаки зодиака родились под счастливой звездой - удача так и прет

Стрелец

Стрельцы – страшно фортовый знак зодиака. Причем удачи в их жизни так много, что они освещают и свой путь, и путь партнера. Даже, когда кажется, что в жизни Стрельцов наступила черная полоса, на деле оказывается, что она подводила к счастью и удаче.

Скорпион

Удачливость Скорпионов зависит не от каких-то посторонних вещей, а от их личных качеств. Скорпионы не покоряются судьбе, стараются все и всех контролировать, поэтому и не попадают в просак. Внешне удачливость Скорпионов выглядит случайной, но они знают, что все благодаря только их собственным стараниям.

Рыбы

Рыбы не самый удачливый знак зодиака, но Рыбам везет не встревать в неприятности. Да, им сложно выиграть миллион в лотерее, но они и не способны проиграть миллион в казино, поэтому могут считать весьма и весьма удачливым знаком зодиака.

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