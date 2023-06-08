Изобилие и достаток! Какой знак зодиака озолотится в июне - деньги польют фонтаном

Астролог Василиса Володина дала хороший астрологический прогноз для Водолеев. По ее словам, июнь - счастливый месяц для этих людей в финансовом плане. Им удастся заработать много денег и воплотить в жизнь хотя бы одну мечту.

«Водолеям повезет в делах, придет изобилие, достаток и благосостояние», - заявила она.

Но стоит помнить, что у каждой медали есть и обратная сторона. Наверняка, у Водолеев могут появиться завистники в окружении. Володина посоветовала разборчивее относиться к людям.

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