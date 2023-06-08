Какой знак слишком много на себя возьмет и вызовет гнев начальства: Глоба — последствия серьезные

Астролог Тамара Глоба посоветовала Девам не хвататься за дела и работу, которые подворачиваются им под руку. Для начала стоит завершить начатое, а потом уже стартовать с новыми проектами.

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Девы из-за желания охватить необъятное могут нарваться на серьезные проблемы, которые начнутся с конфликта с начальством.

Руководителю не понравится результат, который выдадут представители зодиакальной системы на работе. И он слушать не захочет про то, что параллельно выполнялись какие-то иные задачи.

Источник: rsute.ru.