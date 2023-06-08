Этот знак встретит свою вторую половину уже на днях: Володина — будет роскошный роман

Астролог Василиса Володина предрекла Ракам удачу на личном фронте. Одиночки могут ликовать, у них появился огромный шанс буквально в ближайшие дни встретить свою вторую половинку. Это будет настоящий человек мечты, человек-сказка.

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Володина уверена, что новый роман произведет сильнейшее впечатление на Раков, он будет горячим, интересным, запоминающимся. Эти чувства будут обжигать сердца и радовать.

Также Раки увидят своими глазами, как их враги потерпят поражение и признают свои ошибки.

Источник: rsute.ru.