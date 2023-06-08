Переворот на 180 градусов на 12 лет! Глоба рассказала, как сильно изменится жизнь у одного знака зодиака

Астролог Тамара Глоба дала прогноз для Тельцов на 2023 год. По ее словам, у этих людей все будет складываться настолько удачно, что счастье будут переть ближайшие 12 лет.

«Год дает Тельцу перспективы открытий, отдачу от которых он получит через 8–10 лет. Жизнь буквально повернется на 180 градусов», — заявила она.

По мнению Глобы, Тельцы смогут заработать много денег и реализовать давно засевшие мечты. А домочадцы их поддержат в любом начинании.

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