Особенный путь! Володина четко назвала знак зодиака, которому будет везти до 2024 года — деньги попрут

Астролог Василиса Володина заявила, что судьба в год Черного Кролика подготовила для Тельцов особенный путь. Им будет вести как никому другому — любовь и деньги просто попрут со всех сторон.
«Юпитер вошел в Телец, где пробудет до мая следующего года. Сейчас самое время воспользоваться моментом», — заявила она.
Володина также посоветовала Тельцам пересмотреть некоторые моменты в жизни — ко всему надо относиться проще и чаще улыбайтесь. Хорошее настроение, по ее словам, притягивает удачу.
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