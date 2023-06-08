Особенный путь! Володина четко назвала знак зодиака, которому будет везти до 2024 года — деньги попрут

Астролог Василиса Володина заявила, что судьба в год Черного Кролика подготовила для Тельцов особенный путь. Им будет вести как никому другому — любовь и деньги просто попрут со всех сторон.

«Юпитер вошел в Телец, где пробудет до мая следующего года. Сейчас самое время воспользоваться моментом», — заявила она.