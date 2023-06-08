Володина напророчила тройное счастье одному знаку: мечта, большая дорога, новое место

Василиса Володина. Фото: Global Look Press

Астролог дала хороший гороскоп этим людям.

Тельцы смогут скоро повернуть свою жизнь на 180 градусов, рассказала астролог Василиса Володина.

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Планеты сулят им кардинальную смену обстановки, не исключено, что они переедут в более комфортное и красивое жилье.

Кроме того, они скоро увидят счастливую дорогу. Возможно, смогут побывать в том месте, о котором давно мечтали, совершить приятное путешествие.

Также Тельцы осуществят свои планы и достигнут исполнения своей главной мечты.

Источник: rsute.ru.

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