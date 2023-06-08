Высокие заработки и получение прибыли: Тамара Глоба назвала главных счастливчиков июня — получится вообще все

Тамара Глоба. Фото: Global Look Press

Известный астролог Тамара Глоба сделала прогноз.

Астролог Тамара Глоба, известная тем, что ее прогнозы сбываются практически в девяноста процентах случаев, назвала главных везунчиков июня.

Судя по расположению небесных светил, судьба особо будет благоволить Овнам, Тельцам и Близнецам.

У Овнов появится возможность неожиданных и высоких заработков, дорогих покупок и приобретений.

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Тельцам обещаны позитивные перемены в материальных вопросах. Им рекомендовано заняться обустройством быта. В этом они преуспеют.

Близнецам кто-то сделает очень выгодное предложение. Их ум и интеллект будут востребованы весь месяц.

По материалам kp.ru

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