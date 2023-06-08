Договорится любой: Василиса Володина 8 июня предсказала успех в общении

Астролог Василиса Володина сообщила 8 июня, что настало благоприятное время для коммуникации, достижения договоренностей и налаживания новых контактов.

«Можно обзавестись новыми друзьями, легко вписаться в сообщество по интересам. А еще это шанс одним махом сдать на права.

Любознательные по характеру люди будут магнитом, притягивающим окружающих, в том числе через тексты, блоги, презентации», — написала прогноз в Telegram астролог.