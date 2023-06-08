Глоба назвала один знак, который начнет жизнь с чистого листа: это ваш расцвет, Вселенная поможет

Астролог Тамара Глоба порадовала Овнов отличным гороскопом. Она сообщила, что представители данной зодиакальной системы вышли из черной полосы жизни и вступили на белую.
Сейчас они начинают жизнь с чистого листа, а планеты будут помогать им в этой дороге к счастью.
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Эксперт по звездам рекомендовала Овнам не делать поспешных телодвижений. Им необходимо хорошо продумать, чего они хотят от Вселенной и четко проговорить этот момент.
В этом случае планеты смогут направить Овнов в нужном направлении, довести их до вершины успеха.
Источник: rsute.ru.