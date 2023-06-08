Глоба назвала один знак, который начнет жизнь с чистого листа: это ваш расцвет, Вселенная поможет

Эксперт по звездам рекомендовала Овнам не делать поспешных телодвижений. Им необходимо хорошо продумать, чего они хотят от Вселенной и четко проговорить этот момент.

В этом случае планеты смогут направить Овнов в нужном направлении, довести их до вершины успеха.

Источник: rsute.ru.