Володина назвала главных денежных везунчиков июня: список по датам рождения

Удача улыбнется Овнам в финансовой сфере, считает астролог Василиса Володина. Они подпишут крайне важные документы и проведут серьезные деловые переговоры, которые повлияют на их дальнейшую судьбу.
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Вслед за этими событиями на Овнов обрушится неожиданная прибыль, которая будет весьма кстати.
Представители зодиакальной системы смогут совершить крупные покупки, о которых мечтали очень давно.
В список денежных счастливчиков вошли люди, рожденные с 21 марта по 19 апреля, именно они появились на свет под знаком Овна.
Источник: rsute.ru.