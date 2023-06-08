«Принесет компенсации»: вот что предрек Глоба 8 июня каждому

Астролог Богдан Глоба, сын известных звездочетов Тамары и Павла Глобы, неделю с 5 по 11 обещал неспокойной. Это противоречивая и обостренная семидневка, которая насыщена агрессией и неожиданными экстравагантностями со всех сторон. Четверг, 8 июня, двоякий и несет самые противоречивые события. В эти сутки дела могут повернуться на 180 градусов.

«Ночь на четверг неблагоприятна для дорог. Проблемы с логистикой в первой половине дня разрешатся уже днем. Делегируйте ответственность. Вечер принесет компенсации как деловые, так и личные», - написал астролог людям.

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