Фортуна улыбнется этим везунчикам: Тамара Глоба назвала настоящих триумфаторов июня

Планета Земля: вид из космоса. Фото: Global Look Press

Три знака зодиака, которым крупно повезет.

Известный астролог Тамара Глоба сделала прогноз на самое ближайшее время. Судя по расположению небесных светил, счастье и везение ждет представителей трех знаков зодиака.

Для Раков будут удачными занятия интеллектуальной деятельностью. Удовлетворение принесет общение с друзьями, а вот от шопинга пока лучше отказаться.

Львам обещан успех в спорте и творчестве. К решению вопросов нужно подходить с холодной головой.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Рыбам обещана удача в учебе и работе. Отличное время для того, чтобы заняться здоровьем и домом.

По материалам телеграм-канала «Русского радио».

Читайте также