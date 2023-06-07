Фортуна улыбнется этим везунчикам: Тамара Глоба назвала настоящих триумфаторов июня

Известный астролог Тамара Глоба сделала прогноз на самое ближайшее время. Судя по расположению небесных светил, счастье и везение ждет представителей трех знаков зодиака.

Для Раков будут удачными занятия интеллектуальной деятельностью. Удовлетворение принесет общение с друзьями, а вот от шопинга пока лучше отказаться.

Львам обещан успех в спорте и творчестве. К решению вопросов нужно подходить с холодной головой.

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