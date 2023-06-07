Фортуна улыбнется этим везунчикам: Тамара Глоба назвала настоящих триумфаторов июня

Известный астролог Тамара Глоба сделала прогноз на самое ближайшее время. Судя по расположению небесных светил, счастье и везение ждет представителей трех знаков зодиака.
Для Раков будут удачными занятия интеллектуальной деятельностью. Удовлетворение принесет общение с друзьями, а вот от шопинга пока лучше отказаться.
Львам обещан успех в спорте и творчестве. К решению вопросов нужно подходить с холодной головой.
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Рыбам обещана удача в учебе и работе. Отличное время для того, чтобы заняться здоровьем и домом.
По материалам телеграм-канала «Русского радио».