Навалятся проблемы: Тамара Глоба назвала знаки зодиака, которым после 7 июня придется туго — проверяйте, есть ли ваш

Известный астролог Тамара Глоба, предсказания которой сбываются в девяноста процентов случаев, сделала прогноз на ближайшие дни.

Судя по расположению небесных светил, трудности могут возникнуть у представителей четырех знаков зодиака.

У Весов могут быть проблемы в общение с друзьями. Помните, что угодить всем не получится.

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