Навалятся проблемы: Тамара Глоба назвала знаки зодиака, которым после 7 июня придется туго — проверяйте, есть ли ваш

Тамара Глоба. Фото: Global Look Press

Астролог Тамара Глоба сделала прогноз.

Известный астролог Тамара Глоба, предсказания которой сбываются в девяноста процентов случаев, сделала прогноз на ближайшие дни.

Судя по расположению небесных светил, трудности могут возникнуть у представителей четырех знаков зодиака.

У Весов могут быть проблемы в общение с друзьями. Помните, что угодить всем не получится.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Велика вероятно, что Козероги совершат неудачные покупки, доходы будут ниже, чем расходы.

Тельцы будут разрываться между домом и работой. Лучше сделать выбор в пользу службы, чтобы не раздражать руководство.

Скорпионы рассорятся со своим окружением.

По материалам «Русского радио».

Читайте также