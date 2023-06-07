Навалятся проблемы: Тамара Глоба назвала знаки зодиака, которым после 7 июня придется туго — проверяйте, есть ли ваш

Известный астролог Тамара Глоба, предсказания которой сбываются в девяноста процентов случаев, сделала прогноз на ближайшие дни.
Судя по расположению небесных светил, трудности могут возникнуть у представителей четырех знаков зодиака.
У Весов могут быть проблемы в общение с друзьями. Помните, что угодить всем не получится.
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Велика вероятно, что Козероги совершат неудачные покупки, доходы будут ниже, чем расходы.
Тельцы будут разрываться между домом и работой. Лучше сделать выбор в пользу службы, чтобы не раздражать руководство.
Скорпионы рассорятся со своим окружением.
По материалам «Русского радио».