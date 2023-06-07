Рай на Земле! Глоба предрекла этому знаку зодиака белую полосу во всех смыслах

Водолеев летом 2023 года ждет рай на Земле. В этом уверена астролог Тамара Глоба. По ее словам, для этих людей наступает время, когда можно принимать судьбоносные решения. И Вселенная их будет поддерживать.

«Появится шанс изменить свою жизнь, повернуть ее на 180 градусов. Фортуна будет на вашей стороне! А помогут в этом влиятельные люди», — заявила она.

Повезет Водолеям и в личной жизни. Глоба уверена, что любовные невзгоды тоже отойдут в сторону.

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