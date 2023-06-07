Какой знак разживется деньгами в 2023: Володина — хитроумный ловкач по дате рождения

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась прогнозом на год Водяного Кролика, назвав знак зодиака, который может разбогатеть за счет улучшения своего материального положения. Но легких путей Львам искать не приходится. Деньги придут к ним только упорным трудом. Важное условие — постоянное самообучение. Те, кто получат новые навыки сумеют продвинуться и по карьерной лестнице. Отсюда и прибавка к зарплате.

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Так что представители этого знака должны быть готовы к тому, что перед ними замаячат выгодные предложения, их нельзя упускать. Ближайшие месяцы призывают их учиться, учиться и еще раз учиться!

Дни рождения Львов выпадают на даты с 23 июля по 21 августа.